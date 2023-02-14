25-річний Сергій, який у боях за Україну втратив ногу, зустрів у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова свою любов – медсестру Ганну.

Про це сьогодні, 14 лютого, в День Всіх Закоханих, на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Останні місяці у 25-річного Сергія – боротьба: спочатку за Україну, потім за життя, тепер за свою любов. Приїжджаючи на каталці в перев’язувальну лікарні Мечникова, не може приховати свого хвилювання, – пише Риженко.

Зараз дивляться

І зазначає, що медсестра Аня для Сергія – найкрасивіша, найрозумніша, найближча і найрідніша.

– Ковтаючи грудку в горлі, він говорить їй ніжні слова. Вона тримає його поранену ногу, як найдорогоцінніший діамант, – розповідає медик.

За його словами, під час перев’язки вони дивляться один одному в очі з величезною любов’ю, забуваючи про біль і про війну. І вірять тільки в щастя і своє прекрасне майбутнє…

Джерело: Сергій Риженко