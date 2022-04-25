У південно-західному японському місті Фукуока померла найстарша мешканка планети Земля. Сталося це 19 квітня, але місцева влада повідомила новину тільки сьогодні, 25 квітня.

Повідомляється, що Кейн Танака народилася 2 січня 1903 року, в рік, коли був здійснений перший у світі успішний політ на літаку з двигуном, і за рік до початку російсько-японської війни.

Її життя охопило кілька епох Японської імперії. Жінка була визнана Книгою рекордів Гіннеса найстарішою людиною в світі в березні 2019 року у віці 116 років.

Крім того, вона стала найстарішою людиною в Японії після того, як у вересні 2020 року їй виповнилося 117 років і 261 день.

Танака, сьома з дев’яти братів і сестер, вийшла заміж, коли їй було 19 років. Вона підтримувала свою сім’ю, керуючи магазином локшини, коли її чоловік Хідео і їхній старший син вирушили воювати на другу китайсько-японську війну, що почалася в 1937 році. Після війни Танака відкрила магазин рисових коржів.

Танака приписувала своє довголіття смачній їжі й навчанню. Її улюбленими ласощами були газована вода і шоколад. Останні роки життя вона провела в будинку для літніх людей у Фукуоці, де крім іншого любила грати в настільну гру Реверсі.

Після смерті Танаки найстарішою людиною в світі стала Люсіль Рендон, француженка, якій 118 років і 73 дні. Це дані дослідницької групи геронтології, яка відстежує довгожителів у всьому світі.

Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення повідомило, що найстарішою людиною в Японії зараз є Фуса Тацумі, 115-річна жінка, яка проживає в Кашіварі, префектура Осака.

Джерело: Kyodo News

Фото: Kyodo News