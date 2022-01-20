Коронавірус може залишитися назавжди, тому людство має навчитися жити з Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід.

– Covid-19 не зникає. Він буде з нами багато-багато років, можливо, назавжди, і ми повинні навчитися з цим жити. Я думаю, що ми ведемо Європу на шляху переходу від пандемії до ендемії, і ми лідируємо в тому, щоб показати світу, як можна жити з вірусом, – зазначив він.

За словами міністра, ймовірно, вакцинація від коронавірусу стане щорічним заходом.

Міністр також порівняв коронавірус із грипом. Він зазначив, що з ним теж навчилися жити.

Джавід також наголосив, що люди помирають і від грипу. У важкий рік ця хвороба може забрати близько 20 тис. життів. Однак Велика Британія не запроваджує через це багато обмежень, щоб боротися з хворобою.

– Ми повинні продовжувати своє життя з розумними, відповідними та пропорційними заходами, – додав міністр.

Уряд Великої Британії планує переглянути обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу 26 січня. Планується скасувати правило про обов’язкове носіння масок в публічних місцях та рекомендацію працювати з дому.

Зараз країна переживає чергову хвилю захворювання на коронавірус. Станом на 19 січня там зафіксували понад 108 тис. нових випадків Covid-19.