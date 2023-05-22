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Майбутнє торакальної хірургії: у Британії для операцій використовують робота

22 Травня 2023, 11:03
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
хірурги, операція
Джерело: Depositphotos

Лікарня Royal Papworth у Кембриджі – одна з перших у Великій Британії, яка використовує робота Versius для операцій на легенях і грудній клітці.

– Це повністю відрізняється від застарілих операцій, які ми використовували в минулому, – зізнався торакальний хірург Адам Періт.

Робот, який імітує суглоби рук людини і більше обертає зап’ястям, може робити невеликі точні надрізи, доки хірург керує ним із консолі.

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За словами Періта, наразі робота використовують тільки для певних пацієнтів, але в майбутньому так виконуватимуться майже всі торакальні втручання.

– Після багатьох років роботи за власною методикою потрібно повністю переключитися на щось нове. Проте роботизована хірургія хороша тим, що її досить легко освоїти, – зазначив хірург.

Однією з перших пацієнток робота-хірурга стала 61-річна Серене Ньютон, якій зробили успішну операцію з видалення частини легені. Жінку виписали після трьох днів перебування в лікарні, і вона повернулася до своєї адміністративної роботи.

Джерело
ВВС
Теги
Велика Британія Медики Операція Робот
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