В Україні пройшли успішне випробування два телемедичних проєкти, які змінюють філософію української медицини – стиль роботи лікарів та їхні взаємини з пацієнтом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Повідомляється, що йдеться про:

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Teledoc Health, систему, що надає можливості віртуальної допомоги;

Rehabilitation Gaming System, платформу нейросенсорної реабілітації, яка за допомогою гаджетів допомагає комплексно лікувати пацієнтів з пошкодженням мозку і опорно-рухового апарату.

– Телемедицина – згусток сучасних технологій. Це майбутнє вже настало. Нам представився унікальний шанс скористатися вже готовими рішеннями і впровадити їх в Україні, – зазначила заступник міністра охорони здоров’я з питань цифровізації Марія Карчевич.

Відзначається, що основні функції платформи Teledoc Health виконує робот Litev3 – девайс, який максимально наближає віртуальні відвідування до реальних.

За допомогою вбудованої керованої камери дуже високої роздільної здатності можна ретельно обстежити пацієнта, вимірювати температуру, тиск і підключати діагностичне обладнання.

Система дає можливість у деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу, може самостійно рухатися і передавати дані для консиліумного рішення щодо лікування кожного хворого.

Вже вісім таких пристроїв працюють у п’яти містах України, створивши синергічну мережу провідних закладів охорони здоров’я. Планується розширення мережі до 30 пристроїв.

Платформа Rehabilitation Gaming System – це телереабілітація для підвищення якості життя людей з пошкодженням мозку і опорно-рухового апарату.

Проєкт адаптований до конкретних потреб кожного окремого пацієнта від гострої до хронічної фази після пошкодження головного мозку.

В ігровій формі за допомогою звичайного гаджета хворий виконує прості вправи. Рухи пацієнта програмуються, по кожному розробляється спеціальна програма, яка фіксує динаміку і враховує помилки в графіках і у відсотковому вимірі.

Це справжній прорив у лікуванні пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, хворобою Альцгеймера. Це також допомога пацієнтам, які отримали різні травми, контузії, порушення мозкової діяльності в результаті поранень і вибухів під час бойових дій.

Платформа Solo забезпечує захист інформації, яка є найважливішою умовою роботи проєктів телемедицини, особливо в умовах воєнного стану.