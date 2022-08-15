Середньоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності за підсумками липня становив 438,54 грн – на 37,52 грн більше, ніж у січні цього року.
Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.
– Загалом із лютого розмір допомоги від Фонду соціального страхування України за один день перебування на лікарняному зріс на 9,4%, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника і становить:
- 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років);
- 60% (при стажі від 3 до 5 років);
- 70% (від 5 до 8 років);
- 100% (якщо стаж – більше 8 років або за наявності пільг чи окремих норм відповідно до законодавства).
Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними в липні 2022 року був:
- у Луганській області (570,3 грн);
- Запорізької області (557,4 грн);
- у Києві (510,7 грн).
Найнижчий – у Кіровоградській області (365,2 грн).
Крім того, у Фонді соцстраху нагадали, що дата фінансування допомоги за лікарняними безпосередньо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.