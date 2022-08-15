Середньоденний розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності за підсумками липня становив 438,54 грн – на 37,52 грн більше, ніж у січні цього року.

Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів України.

– Загалом із лютого розмір допомоги від Фонду соціального страхування України за один день перебування на лікарняному зріс на 9,4%, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір допомоги з тимчасової втрати працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника і становить:

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50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років);

60% (при стажі від 3 до 5 років);

70% (від 5 до 8 років);

100% (якщо стаж – більше 8 років або за наявності пільг чи окремих норм відповідно до законодавства).

Найбільший середньоденний розмір допомоги за лікарняними в липні 2022 року був:

у Луганській області (570,3 грн);

Запорізької області (557,4 грн);

у Києві (510,7 грн).

Найнижчий – у Кіровоградській області (365,2 грн).

Крім того, у Фонді соцстраху нагадали, що дата фінансування допомоги за лікарняними безпосередньо залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.