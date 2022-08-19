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Майже половина українців на сьогодні відчувають втому – соцопитування

19 Серпня 2022, 19:14
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
усталость
Джерело: Depositphotos

На все, що відбувається навколо нас, ми відповідаємо емоціями. Вони проявляються у вигляді задоволення або незадоволення, радості, страху, гніву тощо. Саме через емоції виявляється позитивне або негативне ставлення людини до навколишнього світу.

В Україні війна: кривава і затяжна. То ж як почуваються українці через шість місяців цього лиха? За даними Gradus (смартфон-панель в Україні), українці переживають наразі такі емоції:

  • образа – 13%
  • гордість -40%
  • бажання діяти – 19%
  • розгубленість – 21%
  • відчай – 22%
  • розчарування – 24%
  • обережність -26%
  • безсилля – 31 %
  • страх – 31%
  • роздратованість – 32%
  • гнів – 37%
  • напруженість – 41%
  • надія – 41%
  • втома – 49%.
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Щоб викликати емоційну реакцію та маніпулювати сприйняттям подій загалом, ворог розповсюджує потрібну йому інформацію.

Зараз дивляться

Агресор добивається того, щоб ми всі між собою пересварились, тоді нас легше зламати та завоювати.

Джерело: Gradus 

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