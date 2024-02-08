Отоларингологи дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова повернули здатність чути захиснику, який майже повністю втратив слух у боях. Вони виконали першу в регіоні операцію з кісткової імплантації апарату для слуху дорослій людині.

Про це співробітники ПМО Львова повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Зараз дивляться

Пошкодження слухового нерва

– Слух у 47-річного Юрія почав погіршуватися після отриманих на фронті контузій. Унаслідок неодноразового ураження вибуховими хвилями ушкоджень зазнав слуховий нерв воїна, – ідеться в повідомленні.

За словами медиків, з часом чоловік зовсім перестав чути на праве вухо, а на ліве – слух знизився до 30%.

Один із побратимів Юрія, який лікувався в дорослій лікарні Першого медоб’єднання Львова, порадив йому звернутися до львівських фахівців. А вже ті скерували бійця до отоларингологів лікарні Святого Миколая, які мають значний досвід в імплантації слухових систем.

Короткий період реабілітації

Як повідомляється, фахівці обрали метод із коротким реабілітаційним періодом. Вони вирішили виконати операцію з кісткової імплантації системи провідності BAHA. Після такого втручання відновлення триває всього місяць.

У підсумку львівські отоларингологи імплантували воїну, безпосередньо в кістку завушної ділянки, імплант, який кріпиться разом із магнітом. Коли рана після втручання загоїлася, зверху над вухом встановили процесор, який через кістку передає звук до слухового нерва і дає можливість знову чути.

Після відновлення слуху Юрій повернувся на службу, додали в ПМО Львова.

Джеело: Перше медоб’єднання Львова