У Львові медики зберегли руку чоловікові, який травмувався болгаркою.

Лезо істотно пошкодило м’які тканини та одну з кісток передпліччя, пройшовши через всю руку.

Травму чоловік отримав наприкінці вересня, коли розпилював дрова болгаркою.

Зараз дивляться

Інструмент ненароком вихопився з рук пана Івана та вмить практично повністю відтяв ліву кінцівку.

Що робили, щоб зберегти руку

63-річного Івана лікували у Лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова. Допомагали чоловікові травматологи та реконструктивні хірурги.

Спочатку медики зіставили частини променевої кістки і зафіксували їх апаратом зовнішньої фіксації

Потім фахівці зшили серединний і ліктьовий нерв та провели пластику м’яких тканин.

Лікування та реабілітація

Через місяць після операції виявилося, що перелом променевої кістки не зростається через значний кістковий дефект.

Щоб вирішити проблему, лікарі використали трансплантат з тазової кістки та зафіксували все металевою пластиною.

Чоловіка турбував сильний біль через стиснення ліктьового нерва.

Реконструктивні хірурги звільнили нерв та застосували сполучну тканину перикарда із серця свині, щоб запобігти зарубцюванню.

Після чотирьох місяців лікування та реабілітації пан Іван почав займатися фізичною та ерготерапією.

Зараз чоловік двічі на тиждень працює з фахівцями, щоб повністю відновити функцію травмованої руки та навички самообслуговування.

За словами лікарів, повний процес відновлення може зайняти ще близько пів року.

Джерело: ПМО Львова

Фото: ПМО Львова