В Україні ключовою особливістю цієї хвилі коронавірусу є те, що 93% госпіталізованих не вакциновані від Covid-19. Майже всі тяжкі випадки, які потребують реанімаційних заходів, трапляються з невакцинованими.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.

– Завдяки вакцинації, кожну годину ми рятуємо 10 життів, кожні 6 хвилин ми рятуємо одне людське життя. І серед цих врятованих можете бути ви, ваші батьки, рідні, друзі, – зазначив він.

Ляшко закликає людей вакцинуватися від коронавірусу та переконувати зробити щеплення своїх рідних та близьких.

За його словами, вакцини допоможуть подолати пандемію. Головна вакцина проти пандемії – відповідальність.

– Сьогодні як ніколи країні потрібне ваше відповідальне ставлення до карантинних обмежень та необхідності зробити щеплення, – додав він.

За минулу добу, 4 листопада, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 270 320 людей. Одну дозу отримали 190 327 людей, повністю імунізовані – 79 993 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 086 047 людей, з них отримали одну дозу – 11 086 045 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини.