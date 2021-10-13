Максимальні Covid-показники: в Україні збільшується кількість госпіталізацій та смертей

За його словами, Україна наближається до історичних пікових значень за рівнем смертності та госпіталізації за всю пандемію.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 13 жовтня.

Україна за двома показниками щодо Covid-19 наближається до пікових значень. Нині вже пройшли пікові значення осені 2020 року.

– Станом на зараз зафіксовано 471 померлого, історично ми мали 481 померлого на добу – це найвищий показник. Усереднене значення за добу ще не доходить до пікових весняних значень, але вже перевершило пікове значення осінньої хвилі минулого року. І госпіталізація, ми ще не досягли піку, але також наближаємося, – зазначив Ганіченко.

За рівнем захворюваності найбільше уражений Південний Схід, найменше — Центральний регіон.

Також він додав, що кількість пацієнтів у Covid-лікарнях в Україні зросла на третину за тиждень. За останній тиждень виділено додаткові 8 тис. ліжок із киснем.

Водночас міський голова Києві Віталій Кличко повідомив, що у стаціонарах столиці лікуються понад 1,8 тис. пацієнтів з коронавірусом. У важкому стані майже 1,3 тис. 30 хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень, а ще 155 пацієнтів – на неінвазивній штучній вентиляції легень.

За його словами, Олександрівська клінічна лікарня щодня приймає понад 50 нових пацієнтів. Загалом в місті госпіталізують вже понад 300 хворих щодоби. За словами лікарів, це пов’язано з тим що вірус став агресивнішим.

Також збільшилася кількість Covid-хворих серед дітей. У Національній академії наук стверджують, що нинішня захворюваність серед дітей та молоді у вікових категоріях 0–9 і 10–19 років перевищила максимальні значення за весь час пандемії.

Станом на 13 жовтня в Україні зафіксували 1 588 нових випадків Covid-19 саме серед дітей.

Джерело: Kyiv School of Economics