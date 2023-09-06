Фахівці лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова врятували 37-річного чоловіка, який ледь не втратив руку, коли молов зерно. Травма мало не призвела до ампутації кисті, але львівські хірурги врятували кінцівку.

– Щось перешкоджало роботі млина, ймовірно, він набився пилом чи брудом. Я вирішив пропхати зерно рукою, – згадує Василь.

Несподівано пальці потрапили у зубці млина, Василь одразу вимкнув пристрій. Перемотав понівечену кінцівку, він побіг до друга, щоб той відвіз його до місцевої лікарні, де йому надали першу допомогу і відправили до Львова, у лікарню Святого Луки.

Фахівці клініки встановили травматичне відчленування правої кисті, включаючи великий палець та мізинець, множинні переломи, дефекти кісткової та м’яких тканин, а також пошкодження сухожиль, артерій та м’язів.

Такий випадок потребував негайної операції. Тому лікарі відділення хірургії кисті “пришили” пальці, зафіксували кістки, провели пластику шкіри і відновлення сухожиль.

Однак після цього рука довго не загоювалася, тож було вирішено зробити повторне хірургічне втручання. І попри високий ризик ампутації, лікарям вдалося зберегти життєздатність кисті та пальців пацієнта.