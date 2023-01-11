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Малярія в Дніпрі. В місті зареєстрували випадок захворювання

11 Січня 2023, 16:32
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
комар, малярія
Джерело: Depositphotos

В Дніпрі лікують хворого на малярію. Випадок захворювання офіційно підтвердили в обласному лабораторному центрі МОЗ України.

Згідно даних місцевих епідеміологів, чоловік нещодавно повернувся з Молдови. А до цього він перебував в одній з країн Африки.

Наразі тривають протиепідеміологічні заходи. Хворий отримує всю необхідну допомогу в умовах стаціонару.

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Минулого року в Україні теж фіксували випадки захворювання на малярію.

Так, у липні 2022 року, жінка привезла малярію з Танзанії на Рівненщину. Після специфічного лікування її стан був задовільним.

Хвороба передається через укус комара. Найпоширеніші симптоми малярії: лихоманка, головний біль, слабкість, озноб.

Малярія найчастіше зустрічається в Африці, Центральній та Південній Америці, Азії, Океанії.

Лікарі наголошують, що якщо після відвідування країн з тропічним кліматом, у вас виникли вищевказані симптоми, то слід негайно звернутися до лікаря.

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Джерело: Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ

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Дніпро Малярія МОЗ України
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