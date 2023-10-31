Мама дівчинки з розщілиною губи поділилась історією народження донечки.

Коли Інна була вагітною, вона дізналась, що у дитини буде щелепно-лицева вада. Після цього жінка почала планувати аборт.

Якось восьмирічний син Інни спитав, а коли ж мама принесе сестричку додому. Тоді вона задумалася, чи варто переривати вагітність.

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На 20-му тижні вагітності жінка познайомилася зі щелепно-лицевим хірургом Христиною Пограничною. Лікарка запевнила її, що допоможе дитині одразу, як вона народиться.

Коли дівчинка народилась, її назвали Софійкою. Розщілина губи і піднебіння підтвердилась.

Христина Погранична вирішила, що варто зробити дві операції: окремо закрити розщілини губи та піднебіння.

Після народження лікарі порадили носити спеціальні тейпи для підготовки тканини до операції.

В чотири місяці хірурги провели дівчинці успішну операцію.

– Це перший етап у лікуванні маленької пацієнтки. Її чекає ще одна операція, у 9 місяців ми закриємо дефект піднебіння. Це краще робити у віці, коли малеча трошки підросте, – каже Христина Погранична.

Наразі Софійка добре розвивається та набирає вагу.

Інна дала пораду іншим матерям: ніколи не зневірюватися, а завжди намагатися знайти спеціаліста, щоб допомогти.

Джерело: Міжрегіональний центр лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння