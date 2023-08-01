Кесарів розтин за допомогою матері – так називається ця методика – стає дедалі популярнішим в Австралії. Породіллі за допомогою медичних експертів надягають стерильні рукавички, дістають дитину зі своєї матки і кладуть собі на груди.

Прихильники цієї практики кажуть, що вона допомагає матерям зблизитися зі своїми дітьми та контролювати пологи під час кесаревого розтину. Адже раніше жінок під час цієї операції вводили в наркоз, через що вони почувалися відірваними від процесу пологів.

Уперше цю методику застосували в деяких австралійських клініках ще 2017 року, коли лікарі зрозуміли, що багатьом жінкам не вистачає глибшого зв’язку зі своїми новонародженими під час кесаревого розтину.

Поступово практику запозичили в деяких штатах США.

Кесарів розтин передбачає народження дитини за допомогою операції, під час якої робляться розрізи в черевній порожнині та матці.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vanessa Salerno (@vanessa.salerno_doula)

Зазвичай до цього вдаються, коли вагінальні пологи неможливі або небезпечні, наприклад, якщо дитина перебуває в небезпечному передлежанні, якщо мама чекає на більше ніж одну дитину, якщо в дитини або матері є інші ускладнення зі здоров’ям.

Часто мамі потрібна загальна анестезія, через що процес пологів ніби проходить повз неї. Вона отримує сповиту дитину, вийшовши з наркозу. У багатьох жінок це викликає незадоволеність.

Кесарів розтин за допомогою матері пропонує більш емоційний підхід.

– Більшість мам, які пройшли через це, у захваті від процесу і від самих себе, – каже австралійська доула Ванесса Салерно.

Доулами називають кваліфікованих помічниць у пологах.

Салерно розповіла, що більшість кесаревих розтинів зараз відбувається під місцевою анестезією, яка спричиняє оніміння в ділянці живота і блокує біль. Але свої руки мама може повністю контролювати, щоб витягнути дитину з матки і покласти її собі на груди.

Багато мам, зокрема в США, вибирають цю процедуру заздалегідь, планують її зі своїм лікарем. Як, наприклад, Рейчел Шарплесс Вілліс із Флориди. Вона сама витягла свого сина з матки і поклала собі на груди.

– Це дивовижне відчуття, – сказала жінка.

Перша дитина народилася у неї за допомогою незапланованого кесаревого розтину після того, як її вагінальні пологи не увінчалися успіхом.

– Я була під загальною анестезією, і пропустила перший крик своєї дитини, – каже Вілліс.

Коли ж вона тепер брала участь у пологах разом з акушерами, то дуже переживала, що занадто сильно тягне новонародженого з матки, але лікарі запевнили її, що вона все робить правильно.

– Я вдячна за участь у цьому досвіді, досі не можу повірити, що я власними руками доставила в цей світ свого сина, – сказала Рейчел.

Джерело: Daily Mail

Фото: Vanessa.salerno_doula