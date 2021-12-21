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Мама в 11: неповнолітня із Закарпаття народила хлопчика

21 Грудня 2021, 14:45
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус, вагітність
Джерело: Depositphotos

На Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину, Біана стала наймолодшою ​​мамою в Україні.

Пологи пройшли ще 18 листопада, підтвердив інформацію завідувач акушерсько-гінекологічного відділення Берегівської лікарні імені Бертолона Ліннера Володимир Сагарда.

Породіллі провели кесарів розтин, операція пройшла успішно. Вона народила хлопчика вагою 2,5 кг та зростом 49 см.

Спочатку дівчинку хотіли направити до Ужгородського міського пологового будинку, де лікарі мають більше досвіду роботи в особливих випадках.

Проте пологи почалися раптово, тому лікарі вирішили не транспортувати її.

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Про вагітність дівчинки стало відомо ще восени. Вона проживає в одному із ромських поселень у селі Гать Берегівського району Закарпатської області.

Неповнолітня вступила в статевий акт із чоловіком із Києва, коли сім’я працювала на звалищі у Київській області.

Мати дівчинки заявляла, що всю відповідальність за виховання 11-річної доньки та онука бере на себе.

Водночас дівчинка говорила, що обрала ім’я для дитини – Олександр.

Джерело
УНІАН
Теги
вагітність , Закарпаття , Пологи
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