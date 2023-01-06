Громадянин Нідерландів Ксандер Дебур профінансував реабілітацію та лікування для 12-річної Каті з Маріуполя, яку дивом врятували зі зруйнованого росіянами драмтеатру і яка зараз живе у Львові.

Повідомляється, що в Маріупольському драмтеатрі до 9 березня дівчинка разом з мамою ховалася від ракетних атак. Одного разу мама пішла за їжею і загинула під черговим обстрілом міста. Дитину евакуювали волонтери, адже крім мами у неї не було нікого.

Відзначається, що дівчинка з народження мала проблеми зі здоров’ям – вона не бачила і не говорила.

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У Львові з Катею працювала команда Центру підтримки дітей та сімей Рідні. Психологи допомогли дівчинці адаптуватися після пережитого шоку і стресу.

Крім того, там же у Львові, Катю безкоштовно прооперували на обидва ока в Офтальмологічному центрі Дмитра Горячева, і вона стала бачити.

– Згодом її перевели до спеціалізованого закладу з відповідним доглядом. Але дитина все ще потребує тривалої дорогої реабілітації, – розповіли співробітники Центру.

За їхніми словами, партнери Центру розповіли про Катю своєму другові Ксандеру Дебуру з Нідерландів. Ксандер – працівник мерії нідерландського міста Ейндховен. З початку війни він підтримував українців, приймав у своєму будинку жінок з дітьми, допомагав як міг.

Зараз Ксандер фінансово підтримує Катю, оплачує її реабілітацію і подальше лікування.

Джерело: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада