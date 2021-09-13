Світ потерпає від пандемії коронавірусу. Час від часу з’являються нові штами. Наприклад, Дельта, який набагато небезпечніший за попередні. Тож природно виникає питання: чи варто ризикувати своїм здоров’ям або здоров’ям інших, подорожуючи літаками?

Водночас дані про пасажирів зі США та Великобританії свідчать, що кількість авіаперельотів наближається до рівня, який був зафіксований під час спаду пандемії та перед появою варіанту Дельта.

Втім, враховуючи, що наразі небезпечний штам розповсюджується зі швидкістю звуку, перед тим як купити квиток на літак, експерти з польотів в епоху Дельти рекомендують поставити собі декілька запитань.

Чи припускаєте ви, що етично відносно до інших людей і до себе подорожувати саме зараз?

– Коротка відповідь така: це залежить від того, де ви живете і куди збираєтесь летіти, – відповідає експерт Келлі Хіллз.

Якщо говорити про країну, де 80% або більше населення, яке має право на це, повністю вакциновані, а загальний рівень захворюваності на Covid-19 низький, тоді так, це етично.

Але така ситуація не в усьому світі. Тож потрібно бути відповідальним і за своє здоров’я. Адже існує ризик отримати шкоду – моральну або фізичну – під час якоїсь неважливої подорожі.

– Я вважаю більш етичним питанням таке: як найкраще мінімізувати ризик для себе та інших, – зауважує експерт Томас Цай.

Тобто, будучи щепленим мандрівником, все ще важливо дотримуватися вказівок авіакомпанії та місцевої влади щодо носіння масок, скринінгу та тестування (у місцях, де це потрібно).

Подорожувати ж без щеплень – означає наражати себе та інших на небезпеку.

Ми перебуваємо на етапі пандемії, коли основна увага зосереджується на спільних заходах, які можуть зменшити передачу збудника хвороби, щоб гарантувати, що школи, офіси та громадські місця залишаться відкритими, та мінімізувати ризик зараження від варіанту Дельта.

– Я б закликав людей подумати, куди вони їдуть і звідки, – наголошує Томас Цай. – Переконайтеся, що ви готові продовжувати дотримуватися заходів із запобігання інфекції, наприклад, носити маску та скорочувати час без масок у приміщенні.

Може, неправильно щепленим їхати туди, де низькі показники вакцинації?

Ми відтерміновували поїздки впродовж півтора року, і багато людей мають цілком реальні причини для них. Але подорож до регіону з низьким рівнем вакцинації та високим рівнем захворюваності на Covid-19 є ризикованою.

І хоча ви не здатні контролювати ризик для себе із боку оточення, але ваше щеплення гарантує, що ви можете контролювати ризик для себе та для інших. Треба додати сюди носіння маски, відсутність симптомів та контакту з хворим.

Чи варто їхати у відпустку до країни, де низький рівень вакцинації та недостатньо вакцин?

– Ні, не варто, – радить експерт Саскія Попеску. – Подумайте про те, що ви становите загрозу для персоналу аеропорту та людей, з якими ви зустрінетеся (батьки, діти, родичі, колеги).

Якщо зустрічі будуть на відкритому повітрі – ще можна зрозуміти цю подорож. А якщо – у закритому приміщенні, то не варто ризикувати собою та іншими.

Якщо я все-таки наважуся подорожувати, чого слід уникати у пункті призначення?

– Я вважаю, що ідеально уникати переповнених приміщень із недостатньою вентиляцією, – стверджує Саскія Попеску. – Намагайтеся зосередитися на перебуванні на свіжому повітрі та носіть маску і поцікавтеся щодо місцевих темпів передачі коронавірусу.

Перебуваючи будь-де, потрібно виконувати вказівки місцевої влади щодо дотримання карантинних правил.

Якщо люди вирішили подорожувати у цей небезпечний час, вони повинні взяти на себе відповідальність за свої дії, та зробити все можливе, щоб мінімізувати поширення хвороби.

Електронні сертифікати про вакцинацію проти коронавірусу в мобільному додатку Дія вже згенерували понад 600 тис. громадян України. Сертифікат міжнародного зразка дає змогу мандрувати за кордон. Але все ж таки перед плануванням поїздки потрібно дізнатися про епідемічну ситуацію в тому місці, куди ви прямуєте.