Лікар-гематолог Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит Оксана Леонтьєва загинула по дорозі на роботу, коли поспішала до своїх пацієнтів. Трагедія сталася вранці 10 жовтня, під час найжорстокішого ракетного удару по центру столиці.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Оксана працювала у відділенні трансплантації кісткового мозку 11 років, рятувала дітей з раком крові. Була справжнім професіоналом і опорою для своїх пацієнтів і колег, самовідданою і відповідальною людиною і лікарем, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що вранці 10 жовтня Оксана завезла 5-річного сина Григорія в дитячий сад. Потім поїхала в Охматидит, щоб рятувати пацієнтів, як робила це вже багато років. Життя Оксани забрала російська ракета, її машина згоріла дотла в центрі Києва.

За словами співробітників Охматдиту, маленький син Оксани залишився сиротою. Його батька не стало більше року тому. Тепер хлопчика виховуватиме дідусь.

Є можливість підтримати сім’ю. Номер картки дідуся – 5375414117404300 Леонтьєв Григорій Олександрович.

Фото: Охматдит