Китайці, що потерпають від аномальної спеки, застосовують для захисту від сонця спеціальні маски, що повністю закривають обличчя. Новий вид масок називається фейскіні.

Це найбільш ходовий товар у Пекіні.

Фейскіні – повнолицьові маски з отворами для очей і носа, є окремі рукави та для захисту рук.

Китайське державне телебачення показало туристів, які робили селфі поруч із 12-метровим термометром, що в режимі реального часу показував температуру поверхні 80°C у Сіньцзяні.

Разом із фейскіні люди купують головні убори з вбудованими вентиляторами, оскільки все більші температури б’ють рекорди.

– Обсяг продажів, безумовно, сильно зріс цього року, – сказала продавчиня магазину, що торгує головними уборами та фейскіні.

Ніхто з покупців не говорить про моду або про новий тренд.

– Мене найбільше турбують можливі шкірні захворювання, – сказала Лі Сюян, 17-річна студентка.

Причому, і дівчина, і її мати, які прогулювалися туристичним районом у Пекіні, були в масках, що закривали більшість їхніх облич.