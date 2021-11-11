Світу загрожує постантибіотикова ера – час, коли ці лікарські препарати не рятуватимуть від недуг, з якими зараз можна легко впоратися.

Про це під час брифінгу 11 листопада 2021 року повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– І це не картина із фільму жахів. Це можливе настання постантибіотикової ери. Часу, коли антибіотики перестануть працювати, і будь-яка хвороба, яка сьогодні за умови правильного і виваженого лікування антибіотиками проходить майже непомітно, цілком реально може стати смертельно небезпечною, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, наразі кожного року близько 700 тис. людей у світі помирають від інфікування стійкими до антибіотиків бактеріями.

– За умови втрати контролю над призначенням та лікуванням антибіотиками, ця цифра може сягнути 10 млн смертей щороку вже через 30 років, – додав він.

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Водночас він нагадав, що антибіотики не рятують від вірусних інфекцій. Тому не варто їх вживати під час захворювання на коронавірус, грип та ГРВІ.

Вони потрібні лише тоді, коли є бактеріальні ускладнення. Їх має прописати лікар.