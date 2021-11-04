Коронавірус продовжує вирувати у Росії, там зафіксували найбільшу кількість смертей від вірусу за добу.

Згідно з оновленою статистикою, за 3 листопада хвороба забрала життя 1 195 громадян.

Водночас попередній рекорд зафіксували лише днем ​​раніше – 1 189 смертей за добу 2 листопада.

Загалом у Росії смертність від коронавірусу постійно зростає, понад 1 тис. летальних випадків фіксують 17 днів поспіль.

Найбільше смертей виявляють у Москві, Санкт-Петербурзі, Підмосков’ї, а також у Краснодарському краї, Нижньогородській області.

Попри це, люди у Росії не поспішають вакцинуватися.

Наприклад, у Сочі та Анапі невакцинованих виловлюють у кафе та торгових центрах. Порушникам загрожує штраф.

Також без сертифіката не поселяють у готелі. Такі обмеження діють у багатьох російських регіонах. Так у Росії намагаються зупинити поширення коронавірусу.

Рекорд не смертей, але добового приросту хворих на коронавірус 3 листопада зафіксували в окупованому Криму. Там підтвердили 752 нових інфікування.

Джерело: Оперштаб Москви