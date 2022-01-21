У Харкові жінка разом із сином спускалася на тюбінгу з гори, вилетіла з нього, а потім її на швидкості ще й збив чоловік.

За словами рідних, Надія разом із сином спускалася з гірки на тюбінгу в комплексі Харківська Швейцарія. Якоїсь миті вона вилетіла з надувних санчат і впала.

– Люди, які були поруч, кричали, щоб адміністрація на якийсь час припинила катання, проте вони це проігнорували і сказали “розбирайтеся самі”. Вони продовжили спускати людей, – розповіла двоюрідна сестра жінки Тетяна Іщенко.

Співробітники продовжили видавати тюбінги іншим відвідувачам. Це призвело до того, що один із чоловіків, який з’їжджав з гірки, збив жінку, яка вже і так постраждала.

За словами Тетяни, цей удар для жінки був критичним, тобто, якби вони зупинили роботу, другого удару не було б. Однак на цьому все не закінчилося, адже медпункту на гірці не виявилося, а працівники комплексу лише нашкодили: не можна було рухати постраждалу.

– Вони намагалися підняти маму, почали її тягнути. Співробітники посадили її на баггі, не дочекавшись швидкої, і відвезли її нагору, після чого вони пішли, – зазначила донька Таїсія Величко.

Швидку допомогу жінка чекала близько двох годин. Медики їхали на місце так довго через затори.

Зараз Надія перебуває у комі зі складною черепно-мозковою травмою. Родичі кажуть, що медикам довелося робити трепанацію. Також у жінки зафіксували крововилив у мозок, гематоми, перелами стегон.

На гірці, де травмувалася жінка, вже висить табличка “Спускатися заборонено”. Інструктор із 25-річним досвідом Андрій Вітковський розповів, що для катання на тюбінгах траса має бути спеціально обладнаною. Має бути сітка-огородження, гумові килимки для гальмування.

За його словами, на тюбінгу неможливо контролювати швидкість. Катання на лижах чи сноуборді безпечніше за це.

Зараз поліція розслідує справу як порушення правил безпечної експлуатації споруд (ч. 2 ст. 275 КК України). У прокуратурі зазначили, що надалі на вимогу свідків зупинити роботу траси, на якій перебувала потерпіла з тілесними ушкодженнями, співробітники гірськолижного курорту жодним чином не відреагували.