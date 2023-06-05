Шестеро поранених внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра нині перебувають у лікарнях – це жінки та діти. Одна з пацієнток, мати загиблої дворічної дитини, у дуже тяжкому стані в реанімації. Вона на ШВЛ.

У пораненої тяжка черепно-мозкова травма, пошкодження хребта, селезінки, перелами 10 ребер.

Жінці провели дві операції: видалили селезінку та дренували грудну клітку. Попри всі зусилля медиків, загроза її життю залишається.

У травматологічному відділенні перебувають дві жінки з множинними ранами кінцівок та забоями.

У дитячій лікарні рятують підлітків з черепно-мозковими травмами та струсами мозку. В реанімації – двоє. Одна дитина середньої тяжкості перебуває в хірургічному відділенні.

Лікарі кажуть, що всі вони потребуватимуть подальшої реабілітації, передусім психологічної.

Російські військові ввечері 3 червня вдарили по Підгородненській громаді Дніпровського району. Дві двоповерхівки, між якими влучила ракета, частково зруйнувалися. Пошкоджені й 10 приватних будинків, авто, магазин, газопроводи. Загинула маленька дитина.

Джерело: Суспільне Новини

Фото: Софія Богуцька