Цей жахливий випадок трапився вчора, 21 листопада, пізно ввечері в селі Боголюби. Саме тут розташована Волинська обласна клінічна лікарня, з четвертого поверху якої стрибнув і розбився на смерть 78-річний пацієнт інфекційного відділення.

У секторі комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області повідомили, що дзвінок щодо загибелі пацієнта надійшов до місцевого відділку поліції приблизно о 21.00.

Наразі відомо тільки те, що чоловік лікувався з приводу коронавірусної інфекції. Вже пройшов 21-денний курс лікування і сьогодні, 22 листопада, мав виписуватися додому.

– Що спричинило таку трагедію, сказати важко. Пацієнт вже одужав. Можливо, поговорив з кимось з родичів по телефону. Але однозначно стверджувати нічого не можу, – розповів завідувач Covid-відділення обласної лікарні Юрій Філіпчук.

Оскільки під час поверхневого огляду слідів насильства не виявлено, поліція наразі дотримується версії самогубства. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Усі обставини загибелі встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 з приміткою «самогубство» Кримінального кодексу України.