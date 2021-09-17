У Рівненській області від коронавірусу померла восьмирічна дитина. У хлопчика було супутнє захворювання ДЦП.

Про це повідомили у прес-службі Рівненської обласної державної адміністрації. Дитину з Рівненського району госпіталізували в обласну лікарню.

Він був у важкому стані. У дитини був не лише Covid-19, але й тяжка вроджена патологія головного мозку – тетрапарез. Це процес, під час якого знижується рухова активність в руках і ногах. Якщо захворювання не лікувати, то стан кінцівок змінюється.

Медики застосували всі реанімаційні заходи, але хлопчика не вдалося врятувати. Він помер 16 вересня. А у лікарні перебував лише добу.

На думку лікарів, дитина інфікувалася штамом коронавірусу Дельта.

В обласній адміністрації додали, що за добу станом на ранок 17 вересня виявили 207 нових хворих. Вік інфікованих від одного до 83 років.

За добу, 16 вересня, в Україні зафіксували 6 624 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових хворих у Харківській, Львівській та Одеській областях. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Рівненська ОДА