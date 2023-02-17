Давній лікар президента США Джо Байдена Кевін С. О’Коннор в листі, опублікованому Білим домом, зазначив, що здоров’я його високопоставленого підопічного не сильно змінилося з моменту останнього медичного огляду близько 15 місяців тому.

– Джо Байден – здорова, енергійна людина віком 80 років і придатна для успішного виконання президентських обов’язків, – дав висновок медик.

Його слова прозвучали лише за кілька тижнів до того, як очікується, що найстарший президент в американській історії оголосить про те, що балотується на другий термін.

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Згідно з листом Білого дому, Байден при зрості 182 см важить приблизно 80 кг з індексом маси тіла 24,1. Його артеріальний тиск був вказаний як 128/76 з пульсом 69. Загальний рівень холестерину – 115, який, за словами О’коннора, був напрочуд низьким.

У листі О’Коннор повідомив, що невелике утворення на грудях містера Байдена було вирізано в четвер, 16 лютого, і його відправлять на біопсію, щоб визначити, чи є воно злоякісним. Кілька років тому Байдену видалили кілька невеликих немеланомних ракових утворень шкіри.

В останні роки Байден став помітно скутішим у своїх рухах. Лікар пояснює, що це результат значного артриту хребта, легкого артриту стопи після перелому і легкої сенсорної периферичної нейропатії стоп, з приводу яких президент проходить фізіотерапію, щоб відновити гнучкість.

Лікар сказав, що нове тестування, проведене в цьому році, показало, що у Байдена немає ознак будь-якого мозочкового або іншого центрального неврологічного розладу, такого як інсульт, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона або висхідний бічний склероз.

У Байдена як і раніше неклапанна миготлива аритмія, від якої він отримує препарат, що розріджує кров.

О’Коннор сказав, що найсерйознішою проблемою зі здоров’ям, з якою Байден зіткнувся з часу свого останнього медичного огляду, була сутичка з коронавірусом минулого літа. Але, за словами медика, у президента не було жодних залишкових симптомів, які можна було б вважати затяжним Covid-19.