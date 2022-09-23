Цього тижня на території Івано-Франківська було зареєстровано підозру на гостре інфекційне захворювання – кашлюк.
Про це на офіційному регіональному онлайн-ресурсі повідомила лікар відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Ольга Кубрак.
За її словами, це захворювання легко поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні. Багато дітей, які заразилися на кашлюк, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечно це захворювання для немовлят і дітей до трьох років.
Симптоми кашлюка
– Перші симптоми зазвичай з’являються через 7-10 днів після інфікування, – пояснює інфекціоніст.
Початковими ознаками кашлюка, які дуже схожі на симптоми ГРВІ, є:
- загальна слабкість;
- підвищення температури тіла до 38,5 º С;
- нежить;
- сухий кашель.
Дитина під час спазматичного кашлю стає дратівливою, вона червоніє, на очних кон’юнктивах можуть з’явитися крововиливи, на шиї здуваються вени.
У немовлят до року на піку нападу іноді може зупинитися дихання, з’являються судоми м’язів. Закінчення кашльових циклів супроводжується блюванням.
Залежно від тривалості і частоти нападів кашлю захворювання може протікати в легкій, середній і важкій формах.
Профілактика кашлюка
Запобігти коклюш можна завдяки вакцинації. Згідно з Національним календарем щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Для цього в основному використовують адсорбовану коклюшно-дифтерійно-правцеву вакцину (АКДП або ААКДП).
Проведення вакцинації формують у щеплених дітей стійкий імунітет не тільки проти кашлюку, а й проти дифтерії та правця.
Вчасно розпочате лікування здатне вилікувати дитину ще до появи нападу кашлю, а своєчасна профілактика зменшує ризик виникнення захворювання, попереджає медик.
Джерело: Versii