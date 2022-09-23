Цього тижня на території Івано-Франківська було зареєстровано підозру на гостре інфекційне захворювання – кашлюк.

Про це на офіційному регіональному онлайн-ресурсі повідомила лікар відділення епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань Ольга Кубрак.

За її словами, це захворювання легко поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні. Багато дітей, які заразилися на кашлюк, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечно це захворювання для немовлят і дітей до трьох років.

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Симптоми кашлюка

– Перші симптоми зазвичай з’являються через 7-10 днів після інфікування, – пояснює інфекціоніст.

Початковими ознаками кашлюка, які дуже схожі на симптоми ГРВІ, є:

загальна слабкість;

підвищення температури тіла до 38,5 º С;

нежить;

сухий кашель.

Дитина під час спазматичного кашлю стає дратівливою, вона червоніє, на очних кон’юнктивах можуть з’явитися крововиливи, на шиї здуваються вени.

У немовлят до року на піку нападу іноді може зупинитися дихання, з’являються судоми м’язів. Закінчення кашльових циклів супроводжується блюванням.

Залежно від тривалості і частоти нападів кашлю захворювання може протікати в легкій, середній і важкій формах.

Профілактика кашлюка

Запобігти коклюш можна завдяки вакцинації. Згідно з Національним календарем щеплень, вакцинувати дітей для профілактики кашлюку необхідно у віці 2, 4, 6 і 18 місяців (чотири щеплення). Для цього в основному використовують адсорбовану коклюшно-дифтерійно-правцеву вакцину (АКДП або ААКДП).

Проведення вакцинації формують у щеплених дітей стійкий імунітет не тільки проти кашлюку, а й проти дифтерії та правця.

Вчасно розпочате лікування здатне вилікувати дитину ще до появи нападу кашлю, а своєчасна профілактика зменшує ризик виникнення захворювання, попереджає медик.

Джерело: Versii