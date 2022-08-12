В Об’єднаному ефірі українських телеканалів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як працює медична евакуація, а також поділився деталями про те, як отримати право на безкоштовне лікування за кордоном.

– Система медичної евакуації, яка сформувалася фактично з початком повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію, має кілька етапів, як всередині країни, так і за її межами, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, вже здійснено 85 таких евакуаційних маршрутів.

Зараз дивляться

Щоб отримати право на медичну евакуацію, потрібно перш за все звернутися з цього приводу до свого лікаря. Він, у свою чергу, зв’яжеться з представником обласного управління охорони здоров’я, який відповідає за питання евакуації.

Другий варіант – заповнити відповідну форму на сайті МОЗ в розділі Громадянам.

Для представників силового блоку існує дещо інший механізм: там працює військово-лікарська комссія, яка розглядає кожен конкретний випадок.

Потім, за словами Віктора Ляшка, дані про кожного пацієнта, отримані з усіх названих джерел, заносяться в спеціальну закриту систему, створену Європейським Союзом спільно з Україною.

Там ці дані розглядають європейські клініки і визначають, кого з пацієнтів вони можуть взяти до себе на лікування. Виходячи з цього, МОЗ далі формує відповідний евакуаційний маршрут.

– Таке лікування повністю безкоштовне, його оплачує ЄС, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, розроблений механізм евакуації дозволив вивезти на лікування за кордон майже 1 400 українців. Найбільше наших співвітчизників прийняли Німеччина, Іспанія та Польща. Загалом же евакуйованих українців лікують медики 18 країн ЄС.

При цьому міністр підкреслив, що Україна відправляє своїх громадян на лікування за кордон, не тому що не має відповідних можливостей або профільних фахівців.

– Суть цього питання полягає в тому, що ми знаходимося в стані війни з РФ, яка порушує всі принципи ведення бойових дій. Зокрема, руйнує лікарні, – підкреслив міністр.

Тому, за його словами, відправка українських пацієнтів за кордон забезпечує потенційну можливість мати вільні ліжко-місця, обладнання та витратні матеріали, щоб надавати оперативну і невідкладну медичну допомогу тим, хто потерпає від жахів війни.