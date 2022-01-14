Люди здаються одне одному більш привабливими у захисних масках, коли нижньої частини обличчя не видно.

Відповідне дослідження провели спеціалісти з Університету Кардіффа. До пандемії вчені виявили, що медичні маски знижують привабливість людини, оскільки асоціюються з хворобою. Тому вони вирішили перевірити, чи змінилося це сприйняття відтоді, як носіння маски стало звичним.

– Наше дослідження показує, що обличчя вважаються найпривабливішими, коли вони закриті медичними масками. Ймовірно, це пов’язано з тим, що ми звикли до медичних працівників у синіх масках, і тепер ми асоціюємо їх з людьми, які займаються доглядом або медициною, – розповів співавтор дослідження зі школи психології Кардіффського університету Майкл Льюїс.

Перший етап дослідження провели у лютому 2021 року. 43 жінки оцінили за шкалою від 1 до 10 привабливість чоловічих облич без маски, чоловіків, які носять звичайну маску з тканини, синю медичну маску або тримають чорну книгу, що прикриває низ обличчя.

Згідно з результатами, учасниці вважають тих, хто носить тканинні маски, значно привабливішими, порівняно з чоловіками без масок або з книгою. А от одноразова хірургічна маска на чоловіках збирала ще більше високих оцінок.

Водночас на другому етапі науковці попросили групу чоловіків оцінити фото жінок у масках. Це дослідження ще не опублікували, але науковці кажуть, що результати в цілому однакові.

– Пандемія змінила нашу психологію в тому, як ми сприймаємо носіїв масок. Коли ми бачимо когось у масці, ми більше не думаємо, що у цієї людини хвороба і від неї потрібно триматися подалі, – зазначив експерт.

За його словами, це стосується еволюційної психології і того, чому людина вибирає того чи іншого партнера. Ознаки захворювання можуть відігравати велику роль під час вибору партнера – раніше будь-які ознаки хвороби були б серйозним недоліком.

Тепер люди спостерігають зміни в психології: маски для обличчя більше не є сигналом зараження. Льюїс вважає, що маски можуть робити людей привабливішими, оскільки вони спрямовують увагу на очі.