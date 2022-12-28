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Медичний хаб поблизу Жешува може приймати більше пацієнтів з України – МОЗ Польщі

28 Грудня 2022, 19:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
евакуація
Медичний транзитний центр Medevac Hub Jasionka поблизу Жешува допомагає пораненим українцям дістатися медичних закладів за кордоном для подальшого лікування,  сказав Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзєльський на спільній пресконференції з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком.

  – Польща готова приймати більше пацієнтів з України, – сказав Адам Нєдзєльський.

Міністри спільно відвідали Медичний транзитний центр Medevac Hub Jasionka, який допомагає українським пацієнтам дістатися медичних закладів у Польщі та в інших країнах.

– Я хотів би також заявити, що можливості цього хабу набагато більші, наразі вони не використовуються в повному обсязі. Я заявляю пану міністру Ляшку, що на нас можна розраховувати, – запевнив Адам Нєдзєльський.

Пацієнти з України можуть дістатися до місця лікування в комфортних умовах, зазначив польській міністр. Він додав, що літак, який вилітає з аеропорту в Ясьонці, транспортує пацієнтів практично до будь-якої країни Європи.

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Міністри Адам Нєдзєльський та Віктор Ляшко взяли участь у відправці літака, який транспортуватиме українських онкохворих та постраждалих в результаті бойових дій до Нідерландів та Норвегії.

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Джерело:Polskie Radio

Фото: МОЗ України

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