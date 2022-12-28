Медичний транзитний центр Medevac Hub Jasionka поблизу Жешува допомагає пораненим українцям дістатися медичних закладів за кордоном для подальшого лікування, сказав Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Нєдзєльський на спільній пресконференції з міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком.

– Польща готова приймати більше пацієнтів з України, – сказав Адам Нєдзєльський.

Міністри спільно відвідали Медичний транзитний центр Medevac Hub Jasionka, який допомагає українським пацієнтам дістатися медичних закладів у Польщі та в інших країнах.

– Я хотів би також заявити, що можливості цього хабу набагато більші, наразі вони не використовуються в повному обсязі. Я заявляю пану міністру Ляшку, що на нас можна розраховувати, – запевнив Адам Нєдзєльський.

Пацієнти з України можуть дістатися до місця лікування в комфортних умовах, зазначив польській міністр. Він додав, що літак, який вилітає з аеропорту в Ясьонці, транспортує пацієнтів практично до будь-якої країни Європи.

Міністри Адам Нєдзєльський та Віктор Ляшко взяли участь у відправці літака, який транспортуватиме українських онкохворих та постраждалих в результаті бойових дій до Нідерландів та Норвегії.

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Джерело:Polskie Radio

Фото: МОЗ України