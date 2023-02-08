️Кардіохірурги ЦМКЛ Івано-Франківська в співпраці з польським професором Міхалом Зембалою провели ряд успішних операцій на серці, одна з них – вперше на Прикарпатті.

Вперше на Прикарпатті кардіохірурги провели операцію Девіда, яка показана при аневризмах висхідного відділу аорти та дисфункції аортального клапану (важкої недостатності).

Провели її 62-річному пацієнтові. Основний симптом хворого – задишка при фізичному навантаженні. Лікарі кажуть, що в майбутньому у пацієнта могла розвинутись серцева недостатність, а також існував ризик розриву аневризми аорти і раптової смерті.

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– Операція Девіда зберігає власні тканини клапана, позбавляючи пацієнта симптомів аортальної недостатності та зменшуючи ризик розшарування і розриву аневризми аорти, – розповів кардіохірург ЦМКЛ Тарас Гудзенко.

Після її проведення пацієнт не повинен приймати пожиттєво препарати, що розріджують кров, і в нього значно покращується якість життя.

Ще одну успішну операцію (Операцію Бенталла) провели для 72-річної пацієнтки. Лікарі розповідають, що у цьому випадку аневризма була значно більших розмірів, аніж у попереднього пацієнта. Внаслідок цього була важка аортальна недостатність (тривала задишка при мінімальному навантаженні чи в стані спокою).

– Хвороба була запущена, оскільки стулки аортального клапану були змінені і фіброзовані, – сказав Тарас Гудзенко. – У цьому випадку операція Девіда не принесла б бажаного ефекту.

Лікарі замінили клапан на штучний механічний протез, долучивши до нього штучний протез аорти. І разом з тим ліквідували величезну аневризму, яка була на межі розриву.

Окрім того вперше в ЦМКЛ кардіохірурги здійснили селективну перфузію у плечеголовний стовбур. Певний період часу головний мозок пацієнтки кровопостачався апаратом штучного кровообігу окремо від системного кровотоку.

Операція пройшла успішно. Пацієнтка прокинулась в повній свідомості та руховій активності.

В ЦМКЛ спільно з польським колегою також провели ще три операції на серці:

протезування аортального клапану;

протезування мітрального клапану і пластика трикспідального;

повторна пластика мітрального та аортального клапанів для пацієнта, який два роки тому був оперований в Іспанії.

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Професор Зембала позитивно оцінив роботу команди кардіохірургів в ЦМКЛ, організацію кардіохірургічної служби і плануватиме наступні приїзди для допомоги колегам.

Джерело: КНП ЦМКЛ Івано-Франківська

Фото: КНП ЦМКЛ Івано-Франківська