В українських лікарнях для роботи в екстрених умовах є понад 3 тис. генераторів різної потужності, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їх безперебійної роботи кожному медзакладу потрібно мати резерв пального на п’ять днів.

Найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад 2 тис. генераторів.

– Кожна лікарня, в якій стаціонарно лікуються пацієнти, має як мінімум один генератор, який дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації, – зазначає заступник міністра охорони здоровʼя Богдан Боруховський.

Окрім генераторів, значна частина медзакладів також забезпечені станціями супутникового інтернету Starlink, всього встановлено більше 1 тис. станцій, що дозволяють навіть в критичних ситуаціях залишатися на зв’язку.

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Фото: МОЗ