Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Медицина працює в екстрених умовах: в українських лікарнях є понад 3 тис. генераторів

17 Грудня 2022, 16:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Медицина працює в екстрених умовах: в українських лікарнях є понад 3 тис. генераторів

В українських лікарнях для роботи в екстрених умовах є понад 3 тис. генераторів різної потужності, які дозволяють закрити мінімальну потребу в електроенергії. Для їх безперебійної роботи кожному медзакладу потрібно мати резерв пального на п’ять днів.

Найближчим часом до лікарень заплановано постачання ще понад 2 тис. генераторів.

– Кожна лікарня, в якій стаціонарно лікуються пацієнти, має як мінімум один генератор, який дозволяє закрити мінімальну потребу в електроенергії та дає електроживлення в операційні та реанімації, – зазначає заступник міністра охорони здоровʼя Богдан Боруховський.

Читайте також:
лікарня1,2 тис. лікарень в Україні мають альтернативні джерела електроенергії. Ще 1 тис. генераторів на підході

Окрім генераторів, значна частина медзакладів також забезпечені станціями супутникового інтернету Starlink, всього встановлено більше 1 тис. станцій, що дозволяють навіть в критичних ситуаціях залишатися на зв’язку.

Зараз дивляться

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Медицина Медицина в Україні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь