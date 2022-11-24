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Медик в Канаді намагалася врятувати жертву автокатастрофи і не впізнала в ній своєї дочки

24 Листопада 2022, 15:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психолог
Джерело: Depositphotos

Канадський фельдшер, яка намагалася врятувати важко постраждалу в автокатастрофі дівчинку-підлітка, не змогла впізнати в ній свою дочку. Про те, що це була її дитина медику повідомили тільки в кінці зміни.

Як повідомляється, коли Джеймі Еріксон прибула на місце аварії на крижаній ділянці шосе, вона знайшла дівчинку-підлітка з важкими травмами, які згодом виявилися смертельними. Через тяжкість каліцтв дівчину складно було впізнати.

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– Коли Еріксон повернулася додому в кінці зміни, її зустріли поліцейські, які сказали, що жертвою аварії стала її 17-річна дочка Монтана. Їй повідомили, що травми несумісні з життям, і Монтана відключена від системи життєзабезпечення, – йдеться в повідомленні.

Стало відомо, що машина з двома дівчатками-підлітками, які поверталися з вигулу собак, втратила керування і була збита зустрічною вантажівкою.

Джерело
The Guardian
Теги
аварії на дорогах Медики Смерть
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