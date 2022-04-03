Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відвідав з робочим візитом Сумщину. Керівництво МОЗ доставило ліки, витратні матеріали та медичні вироби постраждалій від російських окупантів Охтирці.

За словами міністра охорони здоров’я, зараз в Охтирці, яка героїчно тримала удар ще з перших днів російського вторгнення.

– Півроку тому відкривав в Охтирці приймальне відділення. Обговорювали плани розвитку та підняття заробітних плат для медиків. Сьогодні побачив іншу Охтирку. Сьогодні Охтирка – місто-герой. І всі, хто там – герої: військові, мер, медики, комунальники, лісники і звичайні жителі, – зазначив Ляшко.

Міністр висловив, велику подяку всім працівникам медичної системи, яка в цих надскладних умовах не дала збій.

За словами глави МОЗ, незважаючи на масштабне російське вторгнення, центральна районна лікарня міста продовжує функціонувати і надавати пацієнтам всі необхідні послуги. Зокрема, активно використовується потужний апарат КТ, який лікарня отримала восени минулого року.

Також кожен медичний працівник, який протягом останнього місяця героїчно працював у важких умовах, під постійними обстрілами і сиренами, отримав заробітну плату, встановлену урядом на початку року.

В рамках візиту міністр перевірив і наявність в аптеках ліків першої необхідності. З’ясувалося, що деяких препаратів, обіцяних дистриб’юторами, ще немає на полицях в аптечних закладах.

Тому МОЗ ухвалено низку рішень, аби вже у понеділок на Сумщині пацієнти могли придбати необхідні ліки, у тому числі й препарати тиреоїдної групи.