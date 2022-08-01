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Медики Охматдиту отримали від Франції 300 ноутбуків

1 Серпня 2022, 19:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Операція Охматдит

Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит отримала 300 ноутбуків від Міністерства економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції. Загальна кількість ноутбуків для медиків України від Франції становить 10 тис. штук.

Аташе з питань гуманітарної допомоги посольства Франції в Україні Фредерік Руссо передав їх директору медзакладу Володимиру Жовніру. 

– Цей третій транш з цифровим обладнанням доповнює допомогу, вже надану Францією у сфері охорони здоров’я: тонни медикаментів, автомобілі швидкої допомоги, пересувні машини для забору крові, установки виробництва кисню, аварійні генератори для лікарень – за що ми дуже вдячні, – наголосила заступниця міністра Марія Карчевич. – Франція також бере участь у програмі медичної евакуації та лікування постраждалих внаслідок війни українців.

Така солідарність з українцями дозволить швидше впроваджувати новітні технології та насамперед пришвидшить інтеграцію лікарні для роботи з електронною системою охорони здоров’я, зауважив заступник директора з розвитку НДСЛ Охматдит Олег Полозенко.

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ІТ служба вже займається налаштуванням та розподілом допомоги між медиками стаціонару і поліклініки.

НДСЛ Охматдит – унікальна медична установа, що надає екстрену та високоспеціалізовану медичну допомогу дітям з усіх регіонів України.

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З початку війни тут рятують не лише дітей, а й дорослих українців, зокрема із кульовими та мінно-вибуховими пораненнями.

Фото: НДСЛ Охматдит

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