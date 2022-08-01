Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит отримала 300 ноутбуків від Міністерства економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції. Загальна кількість ноутбуків для медиків України від Франції становить 10 тис. штук.

Аташе з питань гуманітарної допомоги посольства Франції в Україні Фредерік Руссо передав їх директору медзакладу Володимиру Жовніру.

– Цей третій транш з цифровим обладнанням доповнює допомогу, вже надану Францією у сфері охорони здоров’я: тонни медикаментів, автомобілі швидкої допомоги, пересувні машини для забору крові, установки виробництва кисню, аварійні генератори для лікарень – за що ми дуже вдячні, – наголосила заступниця міністра Марія Карчевич. – Франція також бере участь у програмі медичної евакуації та лікування постраждалих внаслідок війни українців.

Така солідарність з українцями дозволить швидше впроваджувати новітні технології та насамперед пришвидшить інтеграцію лікарні для роботи з електронною системою охорони здоров’я, зауважив заступник директора з розвитку НДСЛ Охматдит Олег Полозенко.

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ІТ служба вже займається налаштуванням та розподілом допомоги між медиками стаціонару і поліклініки.

НДСЛ Охматдит – унікальна медична установа, що надає екстрену та високоспеціалізовану медичну допомогу дітям з усіх регіонів України.

З початку війни тут рятують не лише дітей, а й дорослих українців, зокрема із кульовими та мінно-вибуховими пораненнями.

Фото: НДСЛ Охматдит