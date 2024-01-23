21-річний студент із Бразилії Матеус Фасіо продовжував чотири дні веселитися на вечірках, не усвідомлюючи, що після поранення в голову, в його мозку застрягла куля.

Student, 21, continues to party without realising he had been shot https://t.co/TzhSOyZaYQ via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) January 23, 2024

Вечірка напередодні Нового року

Як повідомляється, все сталося на вечірці напередодні Нового року в Ріо-де-Жанейро. Відчувши удар у голову, Матеус вирішив, що це хтось невдало кинув камінь, тим паче, що кровотечу, яка виникла, вдалося зупинити досить швидко.

Зараз дивляться

Наступні чотири дні Фасіо провів на вечірках із друзями і купався в океані, абсолютно не підозрюючи про те, що насправді в нього стріляли.

Скарги на спазми в правій руці

Зрештою хлопець звернувся по медичну допомогу зі скаргами на спазми в правій руці. Провівши комп’ютерну томографію, медики з жахом виявили кулю, що застрягла в мозку пацієнта.

У підсумку Фасіо переніс двогодинну операцію, яка врятувала йому життя, і провів два дні в реанімації.

На кілька міліметрів убік

За словами нейрохірурга, якби куля змістилася на кілька міліметрів убік, це могло б завдати здоров’ю пацієнта значно більшої шкоди аж до паралічу одного боку тіла.

Повідомляється, що зараз студент університету одужує у своєму будинку в Хуїс-де-Фора на півдні Бразилії.

Поліція проаналізувала кулю, витягнуту з голови, і почала розслідування щодо з’ясування того, хто зробив постріл.