21-річний студент із Бразилії Матеус Фасіо продовжував чотири дні веселитися на вечірках, не усвідомлюючи, що після поранення в голову, в його мозку застрягла куля.

Student, 21, continues to party without realising he had been shot https://t.co/TzhSOyZaYQ via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) January 23, 2024