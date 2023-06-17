Досягнення стану глибокого спокою та розслаблення задля зосередження уваги на якомусь явищі чи відчутті. Саме так спрощено можна пояснити, що таке медитація.

Вона дійсно є частиною релігійних обрядів, особливо у буддизмі. Вона дійсно є модною практикою, особливо популярною у 60–70 роки минулого століття серед масової субкультури хіпі. Її практикували навіть учасники The Beatles.

Водночас численні наукові дослідження у різних країнах світу доводять, що медитація допомагає боротися із негативними емоціями та стресом.

А це в теперішні часи надзвичайно важливо.

Звісно, медитація не позбавить від причин стресу, але люди, які її практикують, кажуть, що вона може змінити ставлення до самої проблеми й у такий спосіб дозволить не реагувати надто гаряче на невдачі.

Деяким людям вона допомагає стати більш врівноваженими, співчутливими та позбутися психічних порушень, як-от тривожності та депресії. Можна спробувати медитацію, якщо турбує безсоння

Є дослідження, які вказують на те, що медитація в деяких випадках може ефективнознижувати кров’яний тиск та усувати симптоми синдрому подразненого кишківника.

Деякі дослідники доводять що медитація може допомогти людям впоратися із хронічним болем у спині. Однак це питання потребує ретельнішого вивчення.

Більшість наявної наукової інформації про вплив медитації на організм усе ж стосуються роботи мозку.

Так, метааналіз 2016 рокупоказав, що медитація активізує лобну ділянку, яка бере участь у концентрації, плануванні та інших важливих виконавчих функціях. Отже, завдяки медитації можна краще контролювати свої емоції.

А дослідження 2014 року довело ефективність медитації для зменшення симптомів тривожності у людей, що вже пережили депресію, отже суттєво зменшує ризик рецидиву цієї хвороби.

Певного ефекту за допомогою медитацій можна досягти й у лікуванні посттравматичного стресового розладу.

Є величезна кількість медитативних практик, деякі техніки яких вимагають дотримання певних правил, наприклад, прийняття особливої пози та проведення ритуалу.

Інші ж техніки позбавлені таких ознак та вимагають лише зосередження уваги.

Загалом, усі різновиди медитацій мають за мету досягнення розслабленості та зосередженості, але можна виокремити один з найпопулярніші типів медитацій – Майндфулес.

Її особливість у концентрації на “тут і зараз”, зосередженні на власних відчуттях і думках без осуду.

Майндфулес-медитація не потребує використання жодних атрибутів чи дотримання суворих правил. До неї відноситься і медитація усвідомленого дихання, яка сприяє підвищенню ефективності мереж мозку.

Як довго має тривати медитація?

Все індивідуально. Немає чітко визначеного часу, який потрібно присвячувати медитації, щоб помітити ефект.

Ефективною може бути навіть 10-хвилинна медитація. Важливішим є не тривалість, а регулярність.

Для початку експерти радять виділяти на медитацію всього кілька хвилин на добу, поступово збільшуючи час до комфортної тривалості, щоби звикнути до нового режиму.

Джерела: Nature, Наука