Харків’янин Максим мав вроджену ваду серця, врятувати хлопця могла тільки надскладна операція. Шість років тому лікарі замінили його аортальний клапан металевим протезом.

Операція була дуже складна. Серце зупинили, так як таке хірургічне втручання робиться на штучному кровообігу.

Після операції Максим нарешті міг жити повноцінним життям: ходити в спортзал, займатися кікбоксингом та рукопашним боєм. Останні 1,5 роки 23-річний хлопець жив у Європі.

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Напередодні повномасштабної війни повернувся до рідного Харкова.

– 24 лютого я прокинувся від вибухів. Сказав рідним, що почалася війна і я буду їх захищати, – згадує Максим.

Через механічне серце хлопець мав білий квиток, де було вказано, що він не придатний до військової служби ні в мирний, ні в воєнний час.

У центрі соцпдітримки та комплектування, куди звернувся Максим його “відфутболювали” – не придатний. Але харків’янин вже пообіцяв родині захищати їх, тож був дуже наполегливий. І врешті решт опинився у Нацгвардії.

Зараз Максим разом зі своїм підрозділом охороняє рідну Харківщину. Мріє закінчити курс лідерства для сержантів та вірить в нашу перемогу.

– Ми відрізняємося від ворога тим, що маємо мотивацію. Ми любимо нашу землю і країну. І віримо, що над Харківщиною буде майоріти український прапор, – каже Максим.

Джерело: Східне оперативно-територіальне об’єднання Нацгвардії