Не минуло й доби, як Дніпропетровська область перемістилася з жовтої зони епідемічної небезпеки в помаранчеву. Рішення про це було прийнято на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС). Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної ради.

– За останню добу маємо 456 нових випадків захворювання коронавірусної інфекції. Найбільша кількість нових хворих – у Дніпрі, Кривому Розі та Кам’янському, – заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, в Дніпропетровській області стрімко зростає рівень госпіталізацій. Цей показник не повинен перевищувати 50%, зараз він становить 63,5%. Те, як розгортатимуться події далі – залежить від кожного жителя Дніпра та області.

Зазначимо, що в помаранчевій зоні застосовуються обмеження жовтого рівня епідемічної небезпеки. Місцева влада має право запроваджувати додаткові карантинні обмеження на свій розсуд.

За даними МОЗ, станом на сьогодні, 24 вересня, в Дніпропетровській області на 889 хворих коронавірусною інфекцією припадає 6 017 повністю вакцинованих жителів.

Джерело: прес-служба Дніпропетровської обласної ради