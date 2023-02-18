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Менструальна відпустка: в Іспанії дозволили жінкам переносити біль вдома

18 Лютого 2023, 16:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
закреп,біль у животі
Джерело: Depositphotos

Іспанські законодавці 16 лютого схвалили закон, що надає право жінкам, які страждають на сильний менструальний біль, брати медичну оплачувану відпустку. Таким чином Іспанія  стала першою європейською країною, яка ухвалила таке законодавство.

Закон дозволяє брати необмежену кількість відпусток. Оплачує їх державна система соціального забезпечення. Щоб піти в так звану менструальну відпустку, необхідно затвердити у лікаря тимчасову непрацездатність.

Закон коштуватиме уряду Іспанії близько €23,8 млн на рік.

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Цей закон є частиною реформи репродуктивного здоров’я, яка також передбачає зміни до законів Іспанії про аборти.

– Ми просуваємо фемінізм. Жінки повинні мати можливість самі вирішувати своє життя, — написав прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес у Twitter.

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Менструальна відпустка уже є на законодавчому рівні в Японії, Індонезії та Замбії.

Джерело: Le Monde

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