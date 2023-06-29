У пресслужбі МОЗ, із посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, повідомили, що холероподібні вібріони, на відміну від холерних, не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій.

– Зазвичай ці випадки з легкою або середньою формою тяжкості. Холероподібні вібріони поширені у відкритих водоймах, які є для них природним середовищем існування, – сказав Кузін.

За словами головного санлікаря, факторами передавання інфекції можуть бути, зокрема, вода, риба, креветки, молюски із забруднених водойм.

Ігор Кузін також пояснив, що інкубаційний період при захворюваннях, викликаних холероподібними вібріонами, триває від 2-3 годин до п’яти днів, найчастіше 1-2 дні.

Також він уточнив, що в пробах води з поверхневих водойм дійсно можуть виявляти наявність холероподібного вібріона.