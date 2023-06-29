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Мешкають у відкритих водоймах: Кузін пояснив відмінність холероподібних вібріонів від холерних

29 Червня 2023, 14:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
інфекція
Джерело: Depositphotos

У пресслужбі МОЗ, із посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, повідомили, що холероподібні вібріони, на відміну від холерних, не є збудниками холери, але можуть спричинити випадки харчових токсикоінфекцій.

– Зазвичай ці випадки з легкою або середньою формою тяжкості. Холероподібні вібріони поширені у відкритих водоймах, які є для них природним середовищем існування, – сказав Кузін.

За словами головного санлікаря, факторами передавання інфекції можуть бути, зокрема, вода, риба, креветки, молюски із забруднених водойм.

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Ігор Кузін також пояснив, що інкубаційний період при захворюваннях, викликаних холероподібними вібріонами, триває від 2-3 годин до п’яти днів, найчастіше 1-2 дні.

Також він уточнив, що в пробах води з поверхневих водойм дійсно можуть виявляти наявність холероподібного вібріона.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Ігор Кузін МОЗ України холера
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