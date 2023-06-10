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Мінімум шість тисяч ліжок: для реабілітації ветеранів знадобляться спеціальні відділення

10 Червня 2023, 17:15
Валентина Андрейко журналістка
реабілітація
Джерело: Depositphotos

Під час проведення Всеукраїнського діалогу 2023: громада – ветеранам ці цифри навів директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України Василь Стрілка.

Він підкреслив, що для забезпечення ветеранів та членів їхніх родин реабілітаційними послугами в українських закладах охорони здоров’я потрібно створити 6 тис.місць, переважну частину – в спеціалізованих відділеннях кластерних закладів.

Українська команда взяла за взірець приклад Ізраїлю.  Фахівці порахували, що на всю Україну необхідно трохи більше як шість тисяч реабілітаційних ліжок і п’ять тисяч із них – у реабілітаційних відділеннях кластерних закладів,

Стрілка наголосив. що, наразі система охорони здоров’я проходить інфраструктурний етап медичної реформи. На цьому етапі відбудеться поділ на кластерні та заклади загального профілю.

– У кожному кластерному закладі має бути загальнореабілітаційне відділення. Таким чином, ми наблизимо реабілітаційну послугу до пацієнта, ветерана, членів його сім’ї, – сказав представник МОЗ.

Він також зазначив, що не раціонально будувати реабілітаційні центри в кожній громаді. Краще визначити реальні потреби конкретного регіону, оцінити можливості та наявність фахівців, налагодити логістику між уже існуючими в громадах закладами охорони здоров’я.

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Джерело
Укрінформ
Теги
ветерани МОЗ реабілітація
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