Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова рятують життя 20-річного Богдана, який підірвався на міні допомагаючи волонтерам.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– До війни Богдан навчався в Харкові в залізничному університеті. Під Харковом, біля позицій, допомагаючи волонтерам, підірвався на міні. Відразу після вибуху почув, як друг Микола сказав, що він ще не помер, – пише Сергій Риженко.

За його словами, Микола сім кілометрів тягнув Богдана до медиків. По ходу накладав потерпілому джгути, які робив з розірваного одягу, щоб зупинити кровотечу.

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Повідомляється, що з харківської лікарні Богдана привезли в Мечникова. У нього була відірвана ліва нога і понівечена ліва рука.

За словами Сергія Риженка, волонтеру вже проведено чотири операції. Богдан намагається встати з ліжка, але дається взнаки нестерпний біль на місці травматично ампутованої кінцівки. Боротьба за життя хлопця триває…

Джерело: Сергій Риженко

Фото: Сергій Риженко