У Львові лікарі врятували жінку, яка місяць проходила з кісткою у дихальних шляхах.

Про це повідомили у Центрі легеневого здоров’я. 55-річна мешканка Трускавця їла курку та несподівано поперхнулася. Спершу вона відчула дискомфорт під час дихання, який провокував кашель. Але жінка не знала, що під час їди проковтнула кістку, тому вирішила не звертатися до лікарів.

З кісткою у дихальних шляхах пацієнтка проходила місяць. У неї виникла задишка, піднялася температура, розвинулася пневмонія. Після цього вона звернулася по допомогу та зробила бронхоскопію.

Лікар побачив стороннє тіло в дихальних шляхах і порадив звернутися в Центр легеневого здоров’я.

– Кістка потрапила у праве бронхіальне дерево, у нижній частковий бронх, викликала подразнення і пневмонію. Нам вдалося дістати стороннє тіло ендоскопічно за допомогою спеціальних пристроїв, – розповів лікар-ендоскопіст Центру Ігор Федунь.

Медики центру дістали з дихальних шляхів велику курячу кістку. Після ендоскопічної операції жінці призначили антибіотикотеріпію і її стан нормалізувався.

Нещодавно у Львові лікарі прооперували 8-річного хлопчика з Турківського району зі спадковим сфероцитозом. Дитині видалили селезінку, щоб врятувати його життя. Нині хлопчика вже виписали з лікарні. Він почувається добре, але надалі дитина перебуватиме під спостереженням медиків гематологічного відділення.

Джерело: Zaxid.net, Центр легеневого здоров’я