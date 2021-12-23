Фахівці 8 лікарні Першого територіального об’єднання Львова вилікували 76-річній жінці стеноз хребта, через який вона місяць ходила зігнута навпіл. З клініки щаслива пацієнтка пішла з рівною спиною.

Легкі болі в попереку Римма, яка завжди відрізнялася активним способом життя і бадьорістю духу, вперше відчула рік тому. Але тоді не надала значення цим першим дзвіночкам патології, що розвивалася.

За півроку болі посилилися. Жінка звернулася по допомогу до лікарів. Однак ні медикаменти, ні курс фізіотерапії не дали бажаного ефекту.

Зрештою у вересні Римма, яка навіть на пенсії продовжувала працювати і ходила на роботу пішки, змушена була звільнитися. Через сильні болі вона не могла не те що вийти з дому, було неможливо навіть спину розігнути. Причиною страждань став стеноз каналу хребта.

Як правило, стеноз каналу хребта розвивається у віці за 50. Через вікові зміни канал стає занадто вузьким і нервові структури піддаються зовнішньому стисненню.

Перші ознаки захворювання – біль у зоні поперека і поява кульгавості.

Хворобу можна полегшити на самому її початку, уникнувши оперативного втручання. Для цього потрібно вчасно звернутися до лікаря для того, щоб поставити правильний діагноз.

На жаль, Римма пішла до медиків запізно. Тому в її випадку іншого виходу, крім хірургічного втручання, вже не залишалося.

І тоді жінка, яка вже пересувалася по квартирі тільки в зігнутому стані, та й то не далі, ніж на чотири метри, наважилася.

Оперативне втручання виконали фахівці 8 лікарні Першого територіального об’єднання Львова. Вже наступного дня після операції Римма вперше за довгий час нарешті змогла розігнутися. Після виписки щаслива жінка пішла додому з рівною спиною.

Вона від щирого серця подякувала медикам клініки і, зокрема, нейрохірургу Остапу Грищуку, за порятунок від страшної перспективи залишитися на все життя глибоким інвалідом.

Будьте уважні до себе. При перших ознаках проблем з хребтом негайно звертайтеся до фахівців, щоб не втратити дорогоцінний час.

Джерело: 1 ТМО Львова