24 лютого – 24 березня 2022 року. Вже місяць російські терористи і загарбники намагаються зламати Україну. Стріляють по житлових кварталах, школах, дитячих садочках, лікарнях…

– За місяць окупанти обстріляли 60 автомобілів екстренної медичної допомоги, пошкодили 246 закладів охорони здоров’я, з яких 13 знищили безвідновно, – пише на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Але ми працюємо. Ми стоїмо. Ми переможемо! Під обстрілами в гарячих точках України та в тилу, куди все одно долітають ворожі ракети та де звучать сирени медичні працівники надают допомогу, проводять трансплантації, допомагають з’являтися на світ малюкам та рятують життя поранених військових та цивільних.

– Наведу декілька прикладів з життя системи охорони здоров’я впродовж місяця Незламності, – пише Ляшко. – Прикладів, які показують силу духу українського народу та єднання заради одного – перемоги над ворогом! Павло Кузьменко – вдень рятує місто, як його мер, а вночі – оперує людей, підтримуючи моральний дух колег-медиків.

СМС з реальними емоціями лікаря з Лисичанська: “На зло ворогам! У нас дитина з масою 1100, яка перебувала на ШВЛ один місяць знята з апарату! Смокче суміш. Незважаючи на те, що допомога надається в укритті. Малюк має вроджену патологію бронхолегеневої системи – бронхолегенева дисплазія. Дихає! Їсть! Усміхається! Житель Лисичанська!”

Херсонська обласна лікарня. Велика лікарська родина поповнилась новою сім’єю. Ганна – лікар інтерн-гастроентеролог із Дніпра, Микита – інтерн-хірург з Херсону. Побралися безпосередньо в лікарні, бо жодного дня із початку війни не були вдома.

Харків. Ніна Жук, фармацевт однієї із мереж аптек. Під час бомбардування центральної частини Харкова була на робочому місці та отримала серйозні опіки обличчя. Попереду її чекає довга реабілітація та не одна операція. Але вона ні про що не шкодує, а закликає всіх, навіть ризикуючи своїм життям допомагати іншим.

Харків. Команда працівників екстреної допомоги, яких окупанти взяли в полон, після повернення відразу стала до роботи. Незламні.