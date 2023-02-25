Масляна присвячується зустрічі весни. Кожен з семи днів останнього перед Великим постом тижня має свою назву і значення.

Сьогодні українці збираються всією родиною за столом або їздять у гості до родичів із частуванням.

Шеф Алекс Якутов вирішив поділитися фірмовим рецептом млинців на дріжджах та начинок до них.

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Інгредієнти:

Для тіста:

молоко – 800 г

вода – 350 г

сухі дріжджі – 5 г

цукор – 25 г

сіль – 5 г

борошно – 450 г

рослинна олія – 20 мл

яйця – 110 г

Для начинки:

яйця – 2 шт.

шинка – 100 г

твердий сир – 50 г

сіль, перець – за смаком

Приготування страви: