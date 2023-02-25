Масляна присвячується зустрічі весни. Кожен з семи днів останнього перед Великим постом тижня має свою назву і значення.
Сьогодні українці збираються всією родиною за столом або їздять у гості до родичів із частуванням.
Шеф Алекс Якутов вирішив поділитися фірмовим рецептом млинців на дріжджах та начинок до них.
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Інгредієнти:
Для тіста:
- молоко – 800 г
- вода – 350 г
- сухі дріжджі – 5 г
- цукор – 25 г
- сіль – 5 г
- борошно – 450 г
- рослинна олія – 20 мл
- яйця – 110 г
Для начинки:
- яйця – 2 шт.
- шинка – 100 г
- твердий сир – 50 г
- сіль, перець – за смаком
Приготування страви:
- Зробіть тісто. Для цього підігрійте молоко й воду, щоб були теплими, а не гарячими. Додайте дріжджі та розчиніть їх. Потім додайте цукор, сіль, борошно та рослинну олію. Перемішайте.
- Потім додайте яйця. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште на 30 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Після цього можна пекти млинці.
- Для начинки зробіть яєчну бовтанку. Розтопіть невеликий шматочок вершкового масла в сковорідці. В окремій мисці збийте яйця. Додайте сіль і перець.
- Яєчну бовтанку поєднайте з шинкою, нарізаною соломкою. Натріть будь-який твердий сир, який вам найбільше подобається, на дрібній тертці. Все перемішайте і вилийте в сковорідку. Смажте, доки сир не підтане.
- Викладіть готову начинку на млинці й загорніть у вигляді конвертиків. Обсмажте на сковорідці з обох боків.