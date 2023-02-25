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Млинці з простою начинкою

25 Лютого 2023, 19:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
блинчики
Джерело: УНІАН

Масляна присвячується зустрічі весни. Кожен з семи днів останнього перед Великим постом тижня має свою назву і значення.

Сьогодні українці збираються всією родиною за столом або їздять у гості до родичів із частуванням.

Шеф Алекс Якутов вирішив поділитися фірмовим рецептом млинців на дріжджах та начинок до них.

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Інгредієнти:

Для тіста:

  • молоко – 800 г
  • вода – 350 г
  • сухі дріжджі – 5 г
  • цукор – 25 г
  • сіль – 5 г
  • борошно – 450 г
  • рослинна олія – 20 мл
  • яйця – 110 г

Для начинки:

  • яйця – 2 шт.
  • шинка – 100 г
  • твердий сир – 50 г
  • сіль, перець – за смаком

Приготування страви:

  1. Зробіть тісто. Для цього підігрійте молоко й воду, щоб були теплими, а не гарячими. Додайте дріжджі та розчиніть їх. Потім додайте цукор, сіль, борошно та рослинну олію. Перемішайте.
  2. Потім додайте яйця. Накрийте миску харчовою плівкою і залиште на 30 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Після цього можна пекти млинці.
  3. Для начинки зробіть яєчну бовтанку. Розтопіть невеликий шматочок вершкового масла в сковорідці. В окремій мисці збийте яйця. Додайте сіль і перець.
  4. Яєчну бовтанку поєднайте з шинкою, нарізаною соломкою. Натріть будь-який твердий сир, який вам найбільше подобається, на дрібній тертці. Все перемішайте і вилийте в сковорідку. Смажте, доки сир не підтане.
  5. Викладіть готову начинку на млинці й загорніть у вигляді конвертиків. Обсмажте на сковорідці з обох боків.
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Джерело
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