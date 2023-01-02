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Мобільні клініки у Херсоні: можна прийняти пологи та надати допомогу при травмах

2 Січня 2023, 15:24
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
мобільний медпункт

Два модульні медичні пункти доставлені до одного із закладів охорони здоровʼя Херсона. Їх передала неурядова громадська організація STEP-IN Україна, яка надає допомогу в медичній сфері.

Клініка матері й дитини – це приміщення, обладнане необхідними меблями, кондиціонером, сонячною панеллю, а також має портативний УЗД-апарат та інше медичне обладнання. В цьому мобільному пункті прийматимуть пологи.

Мобільний травмпункт має переносний рентгенапарат та усе необхідне для надання медичної допомоги при гострих травмах опорно-рухової системи.

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Для підтримки пошкоджених закладів охорони здоров’я в Україну направлять 15 модульних госпіталів.

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З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, громадські організації різних країн надсилають нам величезні вантажі з гуманітарною допомогою на десятки мільйонів доларів. Це різні ліки, зокрема, проти інфекційних хвороб, медичні засоби для лікування травм і предмети гігієни. Їх розподіляють по всій Україні.

Джерело: Оперативний ЗСУ

Фото: Оперативний ЗСУ

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