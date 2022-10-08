В деокупованому Ізюмі почав працювати мобільний госпіталь, що організовано завдяки допомозі благодійного фонду Сумка Самарянина.

– Відвідав сьогодні разом з Олегом Синєгубовим мобільний шпиталь в Ізюмі, – написав у своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Близько 100 пацієнтів щодня отримують тут допомогу, 3-4 оперативні втручання в день, 6 ліжок інтенсивної терапії. Люди задоволені.

Так, поступово відновлюється надання медичної допомоги на деокупованих територіях.

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Вирішено , що за кошти United24 буде розроблено проектно-кошторисну документацію на відновлення Ізюмської лікарні, яка включатиме і місце для розміщення центру первинної меддопомоги та пункт базування екстреної медичної допомоги.

Між іншим, керівник станції швидкої допомоги м. Ізюм з гордістю повідомив, що під час окупації працівники не знімали шевронів української екстреної медичної допомоги.

Слова, які характеризують силу духу нашої медичної спільноти.

Джерело: Віктор Ляшко

Фото: Віктор Ляшко